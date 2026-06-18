بتوقيع شون بن.. فيلم عن اقتحام «الكابيتول»

يعتزم الممثل الأميركي الحائز ثلاث جوائز أوسكار، شون بن، إخراج فيلم يركّز على ضابط شرطة وجد نفسه عالقاً وسط أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي، في السادس من يناير 2021، من قِبَل أنصار الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مختصة في مجال الترفيه.

وبحسب موقع «ديدلاين»، يُتوقّع أن يؤدي برادلي كوبر دور ضابط الشرطة في الفيلم، الذي قالت التقارير إن بِن كتب نصّه أيضاً، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، على أن تتولى شركة «وارنر براذرز» تنفيذ المشروع، وهي التي أنتجت فيلم «وان باتل آفتر آنذر» الحائز جائزة الأوسكار، والذي نال عنه بِن جائزته الذهبية الأخيرة.

ولايزال الهجوم على الكابيتول يُمثّل نقطة انقسام كبيرة في الولايات المتحدة.

وفي ذلك اليوم، اقتحم آلاف من أنصار ترامب المبنى العريق في محاولة لوقف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، علماً بأن ترامب لايزال ينكر خسارته سباق عام 2020، ووصف الرئيس الأميركي مراراً المشاركين في الهجوم بأنهم «وطنيون».

ويُعرف بِن بمواقفه السياسية اليسارية ونشاطه الاجتماعي، وقد حضر جلسات استماع تشريعية للتحقيق في أعمال الشغب.

وفي الوقت نفسه، تقترب شركة «وارنر براذرز» من الاندماج مع «باراماونت سكاي دانس» التي يترأسها ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، الحليف المقرّب من ترامب.