«دبي للألعاب والرياضات الرقمية» يستقطب أكثر من 43 ألف شخص

اختتم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 دورته الأكبر والأكثر تنوعاً بنجاح لافت، مع استقطابه أكثر من 43 ألف شخص من اللاعبين، وعشاق الألعاب، والعائلات، وصُنّاع المحتوى، والطلاب، وروّاد الأعمال، في احتفالية شاملة امتدت على مستوى المدينة للاحتفاء بعالم الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والإبداع والابتكار، والثقافة الرقمية.

واستمر المهرجان، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على مدار 17 يوماً، ليحوّل دبي إلى الوجهة الأولى للألعاب الإلكترونية التي أتاحت الفرصة لأفراد المجتمع والعائلات للعب والتنافس والتعلّم والإبداع والتواصل.

وشهد المهرجان برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة، بدءاً من البطولات التنافسية، وتجارب الألعاب الشهيرة والكلاسيكية، وصولاً إلى النسخة الافتتاحية لقمّة التعليم والألعاب، إلى جانب منافسات الأزياء التنكرية الباهرة، وعكس المهرجان الشعبية المتزايدة لقطاع الألعاب، ودوره في استقطاب مختلف الفئات والأجيال من مجتمعات دبي.

ورسخ معرض جيم إكسبو، الحدث الأبرز ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، مكانته باعتباره الوجهة الأمثل للألعاب، حيث شهد ثلاثة أيام من الترفيه المتواصل والمنافسات والتجارب الغامرة لمحبي الألعاب من جميع الأعمار، وعلى مدار 36 ساعة من فعاليات المعرض، استقبل مركز دبي التجاري العالمي المشاركين والزوّار من أكثر من 100 جنسية وفئة عمرية مختلفة، للاستمتاع بأفضل ما يزخر به عالم الألعاب والثقافة. وتحوّل المعرض إلى ملتقى مهم لثقافة الألعاب والإبداع، حيث اجتمع فيه صُنّاع المحتوى والفنانون والشخصيات المعروفة على المستويين الإقليمي والعالمي.