قصة صادمة..العثور على رجل ضاع 3 سنوات في غابات إندونيسيا

في عملية إنقاذ مؤثرة، عثرت مجموعة من السكان المحليين في إندونيسيا على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا داخل غابات جبل سالاك، بعد أن أمضى سنوات طويلة بعيدًا عن عائلته.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن الرجل، الذي بدا هزيلًا ومنهكًا، عُثر عليه جالسًا فوق صخرة مغطاة بالطحالب قرب مجرى نهر، أثناء تفقد الأهالي المنطقة عقب هطول أمطار غزيرة.

وأوضح المنقذون أنه كان يعاني من صعوبة في الكلام، ويبدو في حالة صحية سيئة للغاية، إذ كان نحيلًا إلى حد كبير، بالكاد يستطيع المشي، وأظهر علامات خوف وارتباك شديدين عند رؤية الأشخاص.

وبعد نقله على نقالة من أعماق الغابة، خضع لفحص الهوية باستخدام بصمات الأصابع ومسح شبكية العين، ليتبين أنه آيي سوليهودين (49 عامًا)، من سكان مقاطعة سيانجور، والذي كانت عائلته قد أبلغت عن اختفائه قبل نحو ثلاث سنوات.

وأكد أفراد أسرته أن آيي كان يعاني من اضطرابات نفسية ظهرت بعد وفاة والديه، وكان معتادًا على التجول في الغابة، لكنه في إحدى المرات غادر المنزل ولم يعد.

وبحسب التقارير، أجرت العائلة عمليات بحث متكررة عنه، كما وردت بلاغات عن مشاهدته في مناطق مختلفة، لكنه كان يختفي مجددًا قبل الوصول إليه.

ورغم عدم التأكد من المدة التي قضاها داخل جبل سالاك، فإن حالته الصحية المتدهورة، من نحول شديد وضعف وجفاف، تشير إلى أنه عاش فترة طويلة بمفرده مع موارد محدودة من الطعام والشراب، حتى عُثر عليه وأُنقذ أخيرًا.