مصر.. إلزام الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطى لمدة شهر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي، مقدم برنامج “البصمة” على قناة "الشمس"، لمدة شهر.

وجاء القرار على خلفية ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 10 يونيو الجاري من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للفنان القدير الراحل عبد العزيز مخيون.

ويأتي القرار بناء على تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أثبتت تضمين محتوى الحلقة مخالفات الأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، وكذلك جلسة الاستماع، التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري، بحضور الممثل القانوني لقناة “الشمس”.