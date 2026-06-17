734 مليون درهم إيرادات السينما في الإمارات خلال 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام نتائج عام 2025 لقطاع الإعلام في دولة الإمارات، الذي شهد تطوراً في السينما والألعاب الإلكترونية والنشر وصناعة المحتوى، بالتزامن مع تطوير تشريعات وسياسات تنظيمية جديدة، دعمت نمو القطاع، وعززت إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وسجل قطاع السينما في الدولة إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم في شباك التذاكر خلال عام 2025، مدفوعة ببيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لمشاهدة نحو 1270 فيلماً عُرضت في دور السينما بالدولة، ما يُعزّز مكانة الإمارات كإحدى أكبر أسواق السينما والترفيه في المنطقة، ويؤكد الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً إقليميةً لصناعة السينما والترفيه.

وواصل قطاع الألعاب الإلكترونية ترسيخ مكانته كأحد أسرع قطاعات الإعلام والترفيه نمواً في الدولة خلال عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات متاجر الألعاب الإلكترونية الرقمية لتصل إلى 2.7 مليار درهم، كما ارتفع عدد الألعاب التي تمت مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقارنة بـ375 لعبة في العام السابق.

وفي قطاع النشر، شهدت الدولة حركة نشطة في تداول وإنتاج المحتوى، حيث تم إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات، إلى جانب تنظيم دخول نحو 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة، في مؤشر يعكس حجم النشاط الثقافي والمعرفي الذي تشهده الإمارات، وعلى صعيد تنظيم المحتوى الإعلاني الرقمي، أصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف تصريح «مُعلن» منذ إطلاقه العام الماضي وحتى اليوم.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، محمد سعيد الشحي، أن النتائج التي حققها قطاع الإعلام خلال عام 2025 تعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ قطاع إعلامي تنافسي يُشكّل رافداً اقتصادياً مهماً، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.

وقال إن المؤشرات المحققة تشير إلى أن قطاع الإعلام في دولة الإمارات يواصل تعزيز إسهامه الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات، ودعم الصناعات الإبداعية، وخلق فرص جديدة للنمو في قطاعات واعدة، مثل السينما، والألعاب الإلكترونية، وصناعة المحتوى، والنشر، ويأتي هذا النمو نتيجة رؤية استباقية تبنتها الدولة في تطوير التشريعات والسياسات الإعلامية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة، ويُعزّز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل، وأضاف أن النتائج المحققة خلال العام الماضي، تعكس نجاح النهج الذي تبنته دولة الإمارات في بناء بيئة إعلامية تجمع بين المرونة التنظيمية والقدرة على مواكبة المتغيّرات العالمية، بما يُعزّز جاذبية الدولة للشركات والمواهب والاستثمارات النوعية، كما تؤكد أن قطاع الإعلام بات أكثر قدرة على دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وفتح مسارات جديدة للنمو في اقتصاد صناعة المحتوى.

وأكد أن الهيئة ماضية في تطوير الأُطر التشريعية والتنظيمية والخدمات الرقمية، بما يُعزّز نمو قطاع الإعلام، ويرفع إسهامه الاقتصادي، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى والصناعات الإبداعية.

. 14.8 مليون تذكرة سجلها قطاع السينما في الدولة خلال 2025.