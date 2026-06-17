أحمد العطّار يتعقب البشرية والسيطرة التكنولوجية «في الحلقة»

أعلن مجمع 421 للفنون في أبوظبي إطلاق معرض «في الحلقة» بين 21 يونيو و13 سبتمبر، وهو عمل تركيبي جديد طوّره الفنان الإماراتي، الدكتور أحمد العطّار ضمن برنامج 421 للتطوير الفني، وينظر من خلال الصوت والتفاعل والنظم الخوارزمية في العلاقة بين المشاركة البشرية والسيطرة التكنولوجية.

واستناداً إلى خلفيته في هندسة الروبوتات والعمل التجريبي في مجالَي الإلكترونيات والصوت، يقدم الدكتور العطّار عملاً فنياً صوتياً يتكشّف من خلال التفاعل الجسدي، والاستماع والاستكشاف التدريجي، ويدعو الزوّار إلى دخول حيز من الحبال المعلّقة المنتشرة في فضاء قاعة العرض، حيث يمكنهم سحب كل حبل لإصدار صوت، ويطلق كل تفاعل استجابات صوتية تبدأ خافتة وبعيدة، قبل أن تتحوّل تدريجياً إلى أصوات إلكترونية أكثر حدّة كلما اقترب المشاركون من موضع اختباء الخوارزمية.

تغيّر الخوارزمية موضعها داخل التركيب الفني، وبينما يتجوّل الزوّار في المكان ويسحبون حبالاً مختلفة، يبدأون بإدراك أنماطٍ بين الفعل والاستجابة، ويتبيّن لهم تدريجياً أنهم يخوضون في لعبة غمّيضة مع النظام، وعند العثور على الحبل الصحيح، يستجيب النظام بلحظة صوتية مميّزة ومكثّفة عبر تنبيه قصير يدل على الوصول. غير أن الخوارزمية سرعان ما تنتقل إلى موضع آخر، لتختبئ من جديد داخل مجموعة الحبال، وتبدأ عملية البحث مرة أخرى.

يقول الدكتور أحمد العطّار: «يشغلني النظر في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ومن يمتلك السيطرة فعلاً. يبدأ العمل التركيبي بوصفه تجربةً أقرب إلى اللعب، لكن الزوّار، مع تفاعلهم معه، يدركون أنهم جزء من نظام لا يكفّ عن التحوّل من حولهم».

أحمد العطّار:

. يشغلني النظر في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ومن يمتلك السيطرة فعلاً.