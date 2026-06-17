راف ويلسون مديراً للتخطيط الفني للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعيين راف ويلسون مديراً للتخطيط الفني، وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق موسمها الثاني، وفي إطار مساعيها لتعزيز قيادتها الفنية والبناء على النجاحات التي حققها الموسم الافتتاحي.

ومن المقرر أن ينضم ويلسون إلى الأوركسترا في يوليو 2026، مستنداً إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في التخطيط الفني والقيادة الأوركسترالية، حيث شغل خلال مسيرته الطويلة مناصب بارزة في أوركسترا سياتل السيمفونية، وأوركسترا سيدني السيمفونية، وأوركسترا هونغ كونغ الفيلهارمونية، كما يحمل ويلسون خبرة واسعة في تطوير الاستراتيجيات الفنية، وتعزيز التعاون الدولي، وإعداد برامج موسيقية طموحة بالتعاون مع نخبة من أبرز قادة الأوركسترا والعازفين المنفردين والمؤلفين الموسيقيين في مجال الموسيقى الكلاسيكية.

وسيعمل ويلسون إلى جانب المايسترو أحمد فرج والفريق القيادي للأوركسترا الوطنية على تطوير البرامج الفنية المستقبلية، ودعم مبادرات تنمية المواهب، وتعزيز الشراكات الفنية، إلى جانب الإسهام في رسم التوجه الفني طويل المدى للأوركسترا الوطنية.

وصرّحت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا الترحيب بانضمام راف ويلسون إلى فريق الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، في وقت نختتم موسمنا الافتتاحي ونستعد لانطلاق الموسم الثاني، ويأتي اختياره لهذا الدور لما يتمتع به من خبرة واسعة اكتسبها من عمله مع عدد من أبرز الفِرَق الأوركسترالية العالمية، إلى جانب رؤيته الفنية الواضحة، وتقديره العميق لما تسعى الأوركسترا إلى بنائه كمؤسسة موسيقية وطنية ذات هوية خاصة، كما تنسجم فلسفته الإبداعية الفريدة ونهجه المدروس في التخطيط مع طموحاتنا الفنية المستقبلية».

وقال راف ويلسون: «أشعر بالحماس لتولي مسؤولية التخطيط الفني في الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، وقد منحتني النقاشات التي أجريناها خلال الأشهر الماضية، صورة واضحة عن مستوى الطموح والرؤية الفنية التي تقود هذا المشروع المميّز، ومن أكثر الجوانب التي أثارت اهتمامي، الطابع الفني الفريد للأوركسترا الوطنية، الذي يجمع بين التراث الموسيقي الإماراتي والموسيقى الشرقية والغربية والأوركسترالية العالمية ضمن تجربة موسيقية واحدة، وأتطلع إلى العمل مع الشيخة علياء وفريق الأوركسترا الوطنية للإسهام في نشر الموسيقى بمختلف أنحاء الدولة، وتعزيز حضور ومشاركة الصوت الإماراتي مع الجمهور محلياً وعالمياً».

وتختتم الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات موسمها الافتتاحي بثلاثة عروض منتظرة هذا الشهر قبل انطلاق الموسم الثاني، لتواصل الأوركسترا رسالتها المتمثّلة في تحويل الموسيقى إلى لغة تجمع الناس، وتحتفي بالثراء الثقافي المتنوع والمشهد الإبداعي الغني لدولة الإمارات.