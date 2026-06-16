«تريندز» تطلق استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي

أطلق مجلس إدارة مجموعة «تريندز»، خلال اجتماعه الثاني، استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل شركات المجموعة الخمس، بهدف تعزيز مكانتها مرجعاً بحثياً واستشارياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، وأكد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد عبدالله العلي، أن الاستراتيجية تُمثّل خطوة نوعية نحو ترسيخ الريادة البحثية العالمية للمجموعة.

وترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور، تشمل الاستشراف والدراسات المستقبلية، وقياس الرأي والظواهر الاجتماعية، وتطوير الكفاءات والتدريب، وتعزيز الشراكات الدولية، وحوكمة البيانات.