«من يحمي الفكرة؟».. على طاولة «موعد نقاش»

ضمن برنامج «موعد نقاش»، نظمت «أناسي للإعلام» حلقة نقاشية بعنوان «من يحمي الفكرة من الاقتباس إلى التوليد؟»، قدمتها المحامية، رشا العارضة، بحضور الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

تناولت الحلقة، التي أدارتها الإعلامية ذكرى والي، محاور عدة، من بينها مفهوم الملكية الفكرية بوصفه أحد الأُطر القانونية والأخلاقية التي تُعنى بحماية إبداعات العقل البشري، ومناقشة الجذور التاريخية لفكرة ملكية الأفكار، وما إذا كانت مفهوماً حديثاً ارتبط بالتشريعات المعاصرة أم امتداداً لقِيَم وممارسات عرفتها الحضارات الإنسانية منذ القدم، وحقوق المؤلف قبل ظهور القوانين الحديثة، ومن الحق الأدبي إلى الحق المالي، وتطور فكرة الاستفادة المالية من المصنفات مع تطور الطباعة والنشر، والتحديات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي وتأليف المحتوى، وغيرها.

كما نُظمت على هامش الحلقة ورشة عمل ومسابقة للحضور، إذ اختارت المشاركات في البداية شخصيات أثّرت في الثقافة العربية، وتنافست المجموعات في ما بينها لتقديم أهم إنجازات واختراعات كل عالم أو مخترع أو شاعر، وهم: عبدالرحمن بن خلدون، والمتنبي، ولسان الدين بن الخطيب، وابن الهيثم، وبديع الزمان الجزري.