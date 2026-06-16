«أسبوع الموضة البطيئة» في مرسيليا..منصة فنية تعيد صياغة قواعد الموضة التقليدية

لم تكن الدورة الثانية من «أسبوع الموضة البطيئة في مرسيليا - Slow Fashion Week Marseille» مجرد مناسبة لعرض أحدث التصاميم، بل جاءت كمنصة فنية وفكرية تسعى إلى إعادة صياغة مفهوم الموضة في عصر يواجه قطاع الأزياء انتقادات متزايدة، بسبب الاستهلاك المفرط، والإنتاج السريع، وتأثيراته البيئية.

وعلى مدار فعاليات الحدث، تحولت مدينة مرسيليا إلى مساحة تجمع بين المصممين، والفنانين، والحِرفيين، والمهتمين بمستقبل صناعة الأزياء، حيث قدم المشاركون رؤى مختلفة حول كيفية إنتاج الملابس واستهلاكها، مؤكدين أن الموضة يمكن أن تكون أكثر ارتباطاً بالإنسان والبيئة، وأقل ارتباطاً بمنطق السرعة والاستبدال المستمر.

واحتضنت العروض مواقع ثقافية بارزة، من بينها قصر «لونغشامب»، أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة، الذي منح العروض خلفية معمارية استثنائية، مزجت بين التراث الفرنسي القديم والتصاميم المعاصرة.

تجربة فنية متكاملة

أبرز ما ميز عروض «أسبوع الموضة البطيئة» هو تجاوزها الشكل التقليدي لعروض الأزياء، فلم تعد المنصة مجرد ممر يسير عليه العارضون لاستعراض الملابس، بل تحوّلت إلى مساحة سرد بصري، تستخدم الحركة والموسيقى والإضاءة والأداء المسرحي.

واختار مشاركون عدة تقديم مجموعاتهم بطريقة أقرب إلى العروض الفنية الحية، حيث تداخلت الأزياء مع الرقص والتعبير الجسدي، ما منح القطع المعروضة حياة مختلفة، وجعل الجمهور لا يكتفي برؤية الملابس، بل يشعر بقصتها وفلسفتها.

وهذا التوجه يعكس تحولاً متزايداً في عالم الموضة المعاصر، حيث يبحث المصممون عن طرق جديدة للتواصل مع الجمهور، بعيداً عن فكرة العرض التجاري التقليدي، باتجاه تجربة تحمل مضموناً ثقافياً وفنياً.

ومن السمات اللافتة في عروض مرسيليا هذا العام استخدام الحركة كعنصر أساسي في تقديم الأزياء، فقد شارك راقصون وفنانون أدائيون في بعض العروض، لتصبح الملابس جزءاً من لغة الجسد، وليظهر تأثير القصّات والخامات أثناء الحركة وليس فقط أثناء الوقوف.

وكان عرض مجموعة «الأرق» للمصممة وفنانة الرقص جاد تكهيل مثالاً واضحاً على هذا النهج، إذ جمعت بين تصميم الأزياء وفن الرقص، مقدمة رؤية تتعامل مع الملابس، باعتبارها وسيلة للتعبير عن حالات نفسية ومشاعر داخلية.

لكن أهمية العرض لم تكن في مجموعة واحدة فقط، بل في الاتجاه العام للحدث الذي منح مساحة أكبر للمشروعات التي تقع عند نقطة التقاء الموضة بالفنون الأخرى.

ثورة هادئة

يقوم مفهوم الموضة البطيئة على انتقاد النموذج السائد في صناعة الأزياء العالمية، المعروف باسم الموضة السريعة، الذي يعتمد على إنتاج كميات ضخمة من الملابس بأسعار منخفضة وبسرعة كبيرة، لمواكبة تغيّرات الاتجاهات.

ويرى أنصار الموضة البطيئة أن هذا النموذج أدى إلى زيادة النفايات، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتقليل قيمة العمل اليدوي، إضافة إلى ضغوط كبيرة على العاملين في سلاسل الإنتاج.

وتدعو الموضة البطيئة إلى إنتاج قطع أقل عدداً لكنها أكثر جودة، واستخدام مواد صديقة للبيئة أو معاد تدويرها، ودعم الحِرفيين والمصممين المستقلين، والحفاظ على التقنيات التقليدية في صناعة الملابس، وتشجيع المستهلك على شراء القطع التي تدوم طويلاً بدلاً من الاستهلاك المتكرر.

واحتلت الحرفية موقعاً مركزياً في عروض مرسيليا، حيث ركز مصممون عدة على قيمة العمل اليدوي، والتقنيات التقليدية التي تمنح كل قطعة طابعاً خاصاً.

وفي عالم أصبحت فيه الملابس تنتج في الأغلب بكميات هائلة ومتطابقة، قدّم المشاركون تصاميم تحمل آثار اليد البشرية، سواء عبر التطريز، أو الحياكة، أو معالجة الأقمشة بطرق تقليدية، وهذه العودة إلى الحِرف لا تعني رفض التكنولوجيا أو الابتكار، بل محاولة إيجاد توازن بين التقنيات الحديثة والمعرفة المتوارثة، وبين الإنتاج العصري والحفاظ على هوية القطعة.

دلالة ثقافية

يحمل اختيار مرسيليا لاستضافة هذا الحدث رمزية خاصة، فالمدينة المتوسطية كانت دائماً نقطة التقاء بين شعوب وثقافات مختلفة، ومركزاً للتبادل التجاري والثقافي عبر التاريخ، وتسعى الفعاليات المقامة فيها إلى تقديم الموضة، باعتبارها جزءاً من المشهد الثقافي للمدينة، وليس مجرد صناعة تجارية، كما يمنح موقع مرسيليا خارج المراكز التقليدية للأزياء مثل باريس مساحة للمصممين الناشئين والمشروعات المستقلة، ويتيح ظهور أصوات جديدة في عالم التصميم.

وتعكس عروض «أسبوع الموضة البطيئة» تحولاً أوسع داخل صناعة الأزياء العالمية، حيث لم يعد السؤال الأساسي هو: ما الاتجاه الجديد؟، بل أصبح: كيف صُنعت هذه القطعة؟ وما القصة التي تحملها؟

والكثير من المصممين المشاركين ينظرون إلى الملابس، باعتبارها وثيقة ثقافية وشخصية، تحمل علاقة بين الصانع والمادة والمكان.

مساحة للتفكير والنقاش

قدم «أسبوع الموضة البطيئة في مرسيليا» صورة مختلفة عن مستقبل الموضة، بحيث لا يعتمد فقط على سرعة التغيير، بل على القيمة والمعنى والاستدامة.

والعروض التي جمعت بين التصميم والرقص والفنون البصرية أظهرت أن الأزياء يمكن أن تكون مساحة للتفكير والنقاش، وليس فقط مجالاً للعرض والاستهلاك.

وفي الوقت الذي تواجه صناعة الموضة تحديات بيئية وأخلاقية كبيرة، تأتي مثل هذه الفعاليات لتطرح سؤالاً أساسياً: هل يمكن أن تصبح الأناقة أكثر مسؤولية؟

وكانت رسالة مرسيليا واضحة: الموضة لا تحتاج دائماً إلى أن تكون أسرع، بل ربما تحتاج إلى أن تكون أعمق وأكثر إنسانية.