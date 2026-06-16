باحثون: القهوة تحمي الكبد من أمراض خطرة

لا تقتصر فوائد القهوة على دورها المعروف في تعزيز اليقظة والتركيز، بل قد تمتلك أيضاً تأثيرات وقائية مهمة ضد سرطان الخلايا الكبدية، وهو أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعاً على مستوى العالم.

وأكد باحثون في جامعة كانساي الطبية، وفق مجلة «هايلبراكسيسنت» الألمانية، أن هذا الأثر يرجع لبعض المركبات الحيوية في القهوة، التي تعمل عبر آليات بيولوجية معقدة قد تساعد على الحد من تطور الخلايا السرطانية.

وأوضحوا أن الدراسات الوبائية السابقة أظهرت وجود علاقة عكسية واضحة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بسرطان الكبد، إذ ارتبط شربها بانتظام بانخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بالمرض، كما بينت بعض الدراسات أن تناول ثلاثة أكواب أو أكثر يومياً، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأكثر من 50% لدى بعض الفئات التي خضعت للدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن طريقة تحضير القهوة قد تؤثر في كمية المركبات الواقية الموجودة في المشروب، فطرق التحضير غير المعتمدة على الفلترة، مثل الاسبريسو أو القهوة المحضرة بالمكبس الفرنسي، تحتوي عادة على مستويات أعلى من بعض المركبات الدهنية التي يُعتقد أنها تسهم في حماية الكبد.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة، لأن سرطان الخلايا الكبدية غالباً ما يتطور نتيجة أمراض مزمنة تصيب الكبد، مثل الكبد الدهني والتليف الكبدي والالتهابات المزمنة، لذا يرى الباحثون أن العادات الغذائية الصحية، ومن بينها الاستهلاك المعتدل للقهوة، قد تشكل عنصراً مساعداً ضمن استراتيجيات الوقاية من أمراض الكبد الخطيرة.

وعلى الرغم من النتائج المشجعة، فإن الباحثين شددوا على أن القهوة ليست بديلاً عن الوقاية الطبية أو العلاج.