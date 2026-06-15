من المجنون الذي نسي ربطها بحبل الأمان؟.. وفاة شابة رياضية بعد قفزة مأساوية

أعلنت الشرطة في البرازيل وفاة الشابة التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر يُظهر سقوطها من جسر من دون حبل أمان، بينما كانت تمارس رياضة القفز بالحبال.

وأثارت حادثة الشابة المأساوية موجة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي بسبب الإهمال الجسيم الذي توثقه المقاطع المنتشرة.

وقالت الشرطة في بيان لـ«وكالة فرانس برس»: «لم تنجُ الضحيّة من الحادث».

وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر رجلين وهما يرفعان الشابة البالغة من العمر 21 عاماً ثم يلقيانها من جسر، فيما تُسمع صرخات أشخاص ينبّهونهما إلى عدم وجود حبل الأمان. وأضافت الشرطة في البيان أنها أوقفت ثلاثة أشخاص.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الضحية، ماريا إدواردا رودريغيز دي فريتاس، سقطت من ارتفاع يقارب 40 متراً.

وقبل الحادث بقليل، نشرت على صفحتها على «إنستغرام» صورة مرفقة بتعليق: «من المجنون الذي سمح لي بالمجيء للقفز من جسر؟».

