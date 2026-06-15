بريطانيا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

أعلنت بريطانيا، اليوم، إنه سيتم حظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن ‌16 عاماً وفرض قيود على منصات الألعاب ‌والبث المباشر.

وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، إنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القصر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت.

وشددت بريطانيا من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا خلال السنوات القليلة الماضية، وحثتها على فرض تدابير للتحقق من العمر وضبط ⁠الخوارزميات.