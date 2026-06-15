نجم مسلسل «صراع العروش»: تعرضت لصدمة وجودية حين عرفت اسمي الحقيقي

عندما نفكر في الممثل كيت هارينغتون، ربما يتبادر إلى أذهاننا تلقائياً تلك العبارة الشهيرة من مسلسل «صراع العروش» عندما قيل لشخصيته: «أنت لا تعرف شيئاً يا جون سنو».. لكن في الواقع، بالنسبة لكيت، اتضح أنه طوال السنوات الـ11 الأولى من حياته لم يكن يعرف شيئاً عن اسمه الحقيقي. فالممثل، الذي وُلد باسم كريستوفر كاتسبي هارينغتون في 26 ديسمبر 1986 في أكتون (غرب لندن)، يُعرف باسم كيت منذ ولادته. مع ذلك، لأكثر من عقد من الزمان، لم يخبره أحد أن هذا ليس اسمه الحقيقي.

وفي حديث قديم لمجلة «إنترفيو»، استذكر الممثل البالغ من العمر 39 عاماً اللحظة التي أدرك فيها حقيقة اسمه. بعد خضوعه لاختبار تحديد المستوى في المدرسة، كتب الممثل اسمه كما يعرفه وهو «كيت هارينغتون» على الورقة، وقال: «نظروا إليّ وكأنني غبي تماماً، وقالوا: لا، أنت كريستوفر هارينغتون، للأسف». وتابع: «لم أعرف اسمي الحقيقي إلا حينها. لقد كانت أزمة وجودية غريبة نوعاً ما بالنسبة لطفل في الـ11 من عمره».

وعلى الرغم من معرفته اسمه الحقيقي، قرر كيت عدم العودة إلى اسمه السابق. وأضاف: «لا أحد يناديني كريستوفر أبداً، أستخدمه فقط عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو ما شابه. شعرت بأن هذا هو اسمي الحقيقي. أنا لست كريس حقاً».

وتغيرت مسيرته المهنية إلى الأبد بعد اختياره لدور جون سنو في مسلسل «صراع العروش» من إنتاج HBO. واستمر في تجسيد هذه الشخصية الأيقونية على مدار ثمانية مواسم، ليصبح أحد أشهر الممثلين في العالم.