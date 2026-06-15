«حوي دبي» تتغنّى بالألفة وروح الفريج الإماراتي

أطلقت مؤسسة فرجان دبي أغنية جديدة للأطفال بعنوان «حوي دبي»، عبر منصاتها الرقمية وقناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، احتفاءً بمشروع «حوي دبي» الذي يهدف إلى إعادة إحياء روح الفريج الإماراتي التقليدي بأسلوب عصري يعزز الترابط المجتمعي، ويجمع أفراد المجتمع في مساحات عامة نابضة بالحياة.

وتسلّط الأغنية الضوء على «حوي ند الشبا»، أولى مراحل مشروع «حوي دبي»، الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليصبح وجهة مجتمعية تجمع أهالي المنطقة في مختلف الفعاليات والأنشطة والمناسبات الاجتماعية، وتعزز التواصل بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية.

وجاء إطلاق الأغنية في أجواء احتفالية شهدها «حوي ند الشبا»، إذ جرى توزيع المثلجات (الآيس كريم) على الأطفال، فيما استمتع الزوار من الكبار بالقهوة الإماراتية في «الدكان» و«اليلسة»، في أجواء عائلية عكست روح الألفة والتواصل التي يسعى المشروع إلى ترسيخها بين أفراد المجتمع.

وقالت مديرة مؤسسة فرجان دبي، علياء الشملان، إن إطلاق الأغنية يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية والقيم المجتمعية لدى الأطفال والأسر، مشيرة إلى أن المشروع نجح خلال الأشهر الستة الماضية في ترسيخ مكانته كوجهة مجتمعية تجمع الأهالي، وتوفر لهم مساحة للتواصل والتفاعل.

وأضافت: «تعمل مؤسسة فرجان دبي على تفعيل مساحات حوي دبي عبر تقديم برامج وفعاليات مجتمعية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في جمع الجيران والأسر في بيئة تعزز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع. ويُعد الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية، ومن المهم أن نواصل ترسيخ هذه القيم في نفوس الأجيال الجديدة من خلال مبادرات وأنشطة تعكس روح الفريج الإماراتي الأصيل».

وأكدت أن المشروع يهدف إلى توفير مساحات عامة تلبي احتياجات العائلات، وتستضيف تجمعاتهم واحتفالاتهم ومناسباتهم المختلفة، وتابعت: «نريد أن تكون حوي دبي مكاناً يجمع الكبار والصغار والجيران في أجواء مريحة تعزز التواصل الإنساني، وتدعم العلاقات الاجتماعية التي تميز مجتمع دبي».