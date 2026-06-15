أعمال «تدابير الجسد» تدعو إلى التأني في المشاهدة

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون، أول من أمس، برنامجها للصيف بمعرض «تدابير الجسد»، للفنانين ليلى ماجد وإنعام ظفر، الذي يحتضنه الرواق (6) في ساحة المريجة، حتى 20 سبتمبر المقبل.

يجمع المعرض بين منحوتات ولوحات وأعمال فوتوغرافية حديثة، تقارب حضور الجسد في الحياة اليومية، لا بوصفه شكلاً مرئياً فحسب، بل كأثر ورغبة وذاكرة وحالة من الهشاشة والتبدّل، ومن خلال ممارستين بصريتين مختلفتين، يلتقي الفنانان عند اهتمام مشترك بما يتركه الجسد من علامات في الأشياء، وبما تكشفه المواد والأسطح والصور من طبقات خفية بين الحضور والغياب.

ويضع المعرض الزائر أمام صور وأشياء لا تطلب تفسيراً نهائياً، بل تترك له مساحة للشك والإنصات وإعادة النظر، وبهذا المعنى لا يقدّم «تدابير الجسد» خلاصة مباشرة، بقدر ما يدعو إلى التمهل والتأني في المشاهدة، فالأعمال لا تكشف نفسها دفعة واحدة، بل تتبدّل مع الاقتراب منها والابتعاد عنها، ومع تغيّر الضوء وموقع المشاهد داخل الفضاء، وبين ما يبدو مألوفاً في البداية، وما ينفتح لاحقاً على احتمالات أخرى، يقترح المعرض تجربة قائمة على الإصغاء لما تخفيه الأشياء بقدر ما تعلنه.

وتزامناً مع المعرض، سيقدّم الفنانان ورشاً تتيح الاقتراب من بعض الأسئلة والمواد التي تنشغل بها أعمالهما.