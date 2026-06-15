تعاون يدعم الإبداع وصناعة المحتوى في الفجيرة

وقّعت مدينة الفجيرة للإبداع - المدينة الإعلامية الحرة اتفاقية تعاون مع شركة A A Media، المتخصصة في تشغيل الاستوديوهات الخاصة بمنصة البودكاست بالمدينة الإعلامية الحرة في الفجيرة، وذلك لتطوير خدمات صناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنتاج والتصوير الخارجي من خلال فريق عمل متخصص ومتكامل.

تأتي الاتفاقية في إطار توجه مدينة الفجيرة للإبداع نحو تعزيز مكانة الإمارة مركزاً حاضناً للإبداع والابتكار الإعلامي، ودعم بيئة العمل الاحترافية في قطاع الإعلام الرقمي، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى، ويمنح الشباب ورواد الأعمال مساحة أوسع لتحويل أفكارهم إلى مشاريع إعلامية مؤثرة ومستدامة.

وأكد مدير مدينة الفجيرة للإبداع، سالم مرشود الحفيتي، أن التعاون يعكس التزامها بتمكين جيل جديد من صناع المحتوى، وتوفير الأدوات اللازمة لهم، بما يسهم في رفع جودة المحتوى، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة للمنافسة والتميز في البودكاست والإنتاج المرئي والمحتوى الرقمي.