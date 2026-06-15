بريطانيا على الدرب.. حظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

قالت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، لشبكة «سكاي نيوز»، أمس، إن تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عاماً، المقرر فرضه هذا الأسبوع، ليس «حلاً سحرياً»، لكنه سيكون له «دور كبير» في حماية الأطفال.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيفرض القيود بعد مشاورات حكومية، قالت ناندي إنها أظهرت أن «أغلبية عظمى» تريد تطبيق الحظر، من بينهم «الكثيرون من صغار السن أنفسهم».

وأوردت صحيفة «صنداي تايمز» أنه سيتم حظر المراهقين من منصات مواقع تواصل اجتماعي معينة، وسيتم تقليص استخدامهم اليومي وفقاً للإصلاحات.

وكانت الحكومة البريطانية قد أطلقت استشارة عامة، في يناير الماضي، حول إمكان حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً في المملكة المتحدة، على غرار النموذج الأسترالي، ويُشار إلى أن دولاً عدة اتبعت هذه الخطوة، ومن بينها ماليزيا وإندونيسيا، علاوة على العديد من الدول التي تضع حظر مواقع التواصل الاجتماعي قيد المناقشة حالياً.