القطن خامة مثالية لملابس الصيف

أكدت المحاضِرة في تكنولوجيا النسيج والمواد بأكاديمية AMD للأزياء والتصميم بميونيخ في ألمانيا، شتيفاني تريفيزان، أنه يمكن الشعور بالراحة خلال فصل الصيف، وعدم التعرق بشكل مزعج يسبب الحرج، من خلال ارتداء الملابس المناسبة، مشيرة إلى أن القطن يعد خامة مثالية للصيف، إذ يمتص الرطوبة بشكل رائع ويمنح شعوراً جيداً بالتهوية، كما يقلل التعرق، لأن حرارة الجسم الزائدة تحبس داخل القماش.

كما يعد الكتان خياراً مثالياً أيضاً، إذ يمتص الرطوبة بكفاءة عالية، ويعمل على تحييد الروائح الكريهة.

وبشكل عام، ينبغي خلال الصيف ارتداء ملابس ذات قصة واسعة وفضفاضة وذات ألوان فاتحة.