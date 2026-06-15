تاريخ دبي على براجيلها

تاريخ دبي منقوش على براجيلها، وصروح عمارتها القديمة، ومبانيها الأصيلة التي شيّدها الأجداد.. هنا على ضفاف الخور الذي انطلقوا منه ليجوبوا الآفاق، ويعودوا من رحلاتهم الطويلة في كل الجهات جالبين معهم الخيرات والحكايات إلى قلب المدينة، التي تنبض منذ أزمنة بعيدة بالحيوية والتجارة والطموح واحتضان القريب والغريب، كما تشهد هذه الجدران العتيقة، والأحياء العابقة بالذكريات والقصص التي لا تُنسى، بمنطقة السيف وغيرها في دبي القديمة.