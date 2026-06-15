اليابان تخطط لإرسال وفد إلى «غرينلاند» لأجل المعادن النادرة

ذكرت صحيفة «نيكي»، أمس، أن اليابان تستعد لإرسال وفد إلى «غرينلاند»، هذا الصيف، لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة.

وقالت الصحيفة إن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، وستُجرى محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك، لفتح قنوات تعاون وثيق مع الجزيرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن منذ بداية العام الجاري أنه يدرس الاستحواذ على «غرينلاند»، ما أثار قلق دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ومنذ ذلك الحين انتقلت المحادثات إلى المسار الدبلوماسي.

وتحظى الجزيرة، التابعة للتاج الدنماركي، باهتمام كبير لموقعها الاستراتيجي، واحتياطاتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة، وستركز اليابان على عناصر حيوية تدخل مباشرة في صناعة أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية.