«أنثروبيك» تتيح أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي.. مع قيود

تتيح شركة أنثروبيك الأميركية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي نموذجها الأقوى للذكاء الاصطناعي «ميثوس»، الذي حظي باهتمام إعلامي لافت على نطاق أوسع، لكن مع بعض القيود على استخدامه، بحسب ما أعلنته الشركة التي يوجد مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتم تصميم النسخة العامة من النموذج «ميثوس»، وطرحت باسم «كلود فيبل 5»، بحيث لا يمكن استخدامها في ما يتعلق بالأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية.

وقبل بضعة أشهر، اكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي «ميثوس بريفيو» ثغرات أمنية ظلت مختفية لعقود في برامج شائعة الاستخدام، وأثار هذا الأمر مخاوف من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف ثغرات أمنية في التطبيقات وأنظمة التشغيل، ثم استخدامها في شن هجمات سيبرانية مدمرة.

وتُعدّ نماذج الذكاء الاصطناعي «كلود» من «أنثروبيك» منافساً قوياً لبرامج الذكاء الاصطناعي، التي تطورها شركة «أوبن إيه.آي» مطورة «شات جي.بي.تي».