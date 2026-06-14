مشاركون في وداع ابنة ملك تايلاند: كنا ننتظر معجزة

شارك التايلانديون، أمس، في مراسم وداع الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، الابنة الكبرى للملك، غداة إعلان وفاتها عن 47 عاماً، بعد غيبوبة دامت أكثر من ثلاث سنوات، دخلتها إثر وعكة صحية مفاجئة. واصطفّ المئات منذ الصباح الباكر للمشاركة في طقوس غسل الجثمان.

ولم تُعلن الحكومة بعد تفاصيل جنازة الأميرة، لكنّها أمرت بتنكيس الأعلام لـ15 يوماً على مختلف المباني الرسمية. وقالت دونابا كلادبوفا التي تحدّت المطر والتعب طوال الليل لتكون من أوائل من يقدّمون واجب العزاء داخل القصر الكبير الضخم في وسط المركز التاريخي لمدينة بانكوك: «كنّا نعلم منذ فترة طويلة أنها مريضة، لكن ليس من السهل توديعها. كنّا نكذب على أنفسنا قليلاً، ونأمل حدوث معجزة».

وكانت الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول ترقد في المستشفى منذ إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أثناء جلسة تدريبية مع كلاب الجيش في ديسمبر 2022. وكان القصر الملكي أعلن في أغسطس الماضي أنها تعاني عدوى شديدة في الدم، وأنها تعتمد على أجهزة الدعم الطبي.