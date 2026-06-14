هوكايدو.. جزيرة اللافندر والزهور الخلابة

بينما تشتهر هوكايدو، الجزيرة الواقعة في أقصى شمال اليابان كإحدى أبرز وجهات التزلج في العالم خلال فصل الشتاء، فإنها تتحوّل في الصيف إلى ملاذ منعش يتميز بدرجات حرارة معتدلة وأنشطة خارجية متنوعة وسط المساحات الخضراء والحدائق الوطنية.

وتعتبر هوكايدو من بين أبرز الوجهات الصيفية جاذبية في البلاد، وتشتهر بمساحاتها الطبيعية الواسعة النقية ومناخها المريح.

وتُعد حقول الزهور الخلابة في مدينة فورانو وبلدة بايي، الشهيرة بزهور اللافندر والأزهار الموسمية، من بين أجمل المشاهد الصيفية الأيقونية في اليابان؛ إذ تمنح التلال الممتدة المغطاة بالأزهار النابضة بالحياة الزوار إحساساً بالهدوء والانفتاح، بعيداً عن صخب المدن المزدحمة.

وتحتضن هوكايدو بحيرات بركانية وينابيع ساخنة ومناطق طبيعية نقية، وتوافر مناظرها الريفية، بما في ذلك المزارع المفتوحة والمشاهد الزراعية الهادئة، تجربة ريفية أصيلة ومريحة؛ ففي مناطق مثل بحيرة أكان ومنطقة نيسيكو يمكن للزوار الاستمتاع بإقامات خاصة في المنتجعات وتجارب عافية وسط بيئة طبيعية هادئة.

وإضافة إلى ذلك، ترتبط هوكايدو ارتباطاً عميقاً بثقافة شعب الآينو الأصلي، ما يتيح للزوار فرصة لاكتشاف التقاليد والحرف اليدوية والتاريخ، الذي تشكّل في تناغم مع الطبيعة.

ويستغرق الوصول إلى هوكايدو من طوكيو من خلال الرحلة الداخلية إلى مطار نيو شيتوس نحو 90 دقيقة، ما يوفر رحلات ربط مريحة داخل اليابان.

وتشتهر المنطقة أيضاً بتجاربها المميزة في عالم المأكولات، من البحرية الطازجة والمنتجات المحلية الفاخرة، إلى منتجات الألبان الغنية مثل الحليب الطازج والآيس كريم الناعم، الذي يعد من أشهر تخصصات هوكايدو.

وفي سابورو، يمكن للزوار كذلك الاستمتاع بتنوّع كبير في خيارات الطعام، بما في ذلك خيارات مناسبة للمسلمين مثل رامن الواغيو الحلال، ما يتيح للمسافرين تجربة النكهات المحلية بثقة وراحة.

وبشكل عام يمكن القول إن هوكايدو تعد وجهة صيفية مثالية للعائلات والمسافرين الباحثين عن الفخامة، وكل من يتطلع إلى ملاذ موسمي هادئ ومُلهم، بفضل ما تجمعه من جمال طبيعي وثقافة وراحة وتجارب مذاق مميزة.