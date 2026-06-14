الدخول مجاني.. قصر رئاسي يتحوّل مؤقتاً إلى «مساحة للفن»

تحوّل قصر بيليفو، مقر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، إلى معرض فني مؤقت، لمدة أسبوعين، حيث فتح القصر في برلين اعتباراً من أمس أبوابه أمام الجمهور لزيارة معرض للفن المعاصر، مع إتاحة الدخول مجاناً، على أن يحصل الزوار مسبقاً على تذاكر تحدد مواعيد الزيارة.

ومن المقرر إغلاق القصر مطلع يوليو المقبل، لأعوام عدة من أجل تنفيذ أعمال ترميم شاملة. وفي القاعات التي أفرغت بالفعل من محتوياتها، يعرض أكثر من 20 عضواً من أكاديمية الفنون أعمالهم الفنية.

ويحمل المعرض عنوان «مساحة للفن». وقال شتاينماير خلال افتتاح المعرض أول من أمس، إن قصر بيليفو كان دائماً «قصراً مفتوحاً»، مشيراً إلى استضافته احتفالات للألمان وحفلات موسيقية وأمسيات ثقافية ومنتديات للنقاش.

وأضاف الرئيس أن هذه الأجواء المنفتحة والديمقراطية ستنتقل إلى المقر المؤقت الجديد للرئاسة في منطقة شبريبوغن خلال فترة الترميم.

وأوضح أن المعرض يُذكِّر بأن الديمقراطية الليبرالية تضمن حرية الفن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه «من واجبنا الدفاع عن هذه الحرية يوماً بعد يوم، وفي كل مرة من جديد».