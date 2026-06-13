تورم الساقين قليلاً في الصيف طبيعي.. أم علامة تحذيرية على مرض بالقلب؟

أفادت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية بأنه من الطبيعي أن تتورم الساقان قليلاً خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة ذلك من خلال اتخاذ تدابير: رفع الساقين، شرب الكثير من السوائل، لاسيما الماء والشاي غير المحلى، الاستحمام بماء بارد لتضييق الأوعية الدموية، مع الحرص دائما على الاستحمام من القدمين باتجاه القلب.

ويمثل الطقس الحار مشكلة كبيرة للأشخاص، الذين يُعانون من اضطرابات الأوردة، بصفة خاصة؛ إذ يؤدي إلى تورم المناطق المحيطة بالمفاصل، والذي غالباً ما يكون مؤلماً.

لذا ينبغي لمرضى اضطرابات الأوردة ارتداء جوارب ضاغطة بانتظام. وتتوفار الآن جوارب ضاغطة صيفية مصنوعة من مواد أخف وزنا وأكثر تهوية.

وأوضحت الجمعية الألمانية إلى أن تورم الساقين المستمر قد يكون علامة تحذيرية على مرض في القلب أو مرض في الكلى أو جلطة دموية تهدد الحياة، موضحة أن الأمر يصبح خطيراً بشكل خاص إذا ظهرت الأعراض التالية أيضاً: ضيق في التنفس، ألم في الصدر، سرعة في ضربات القلب.

وفي هذه الحالة يكون هناك خطر انتقال جلطة دموية إلى الرئتين، وهي حالة طبية طارئة تستلزم استدعاء الإسعاف على الفور.

وللوقاية من تورم الساقين خلال فصل الصيف، ينبغي ممارسة الرياضة بانتظام، كالمشي لمسافات قصيرة أو تحريك الساقين بشكل متكرر من الكعبين إلى أصابع القدمين؛ حيث تدعم الحركة تدفق الدم إلى القلب.