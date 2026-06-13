"مستر بيست" أول يوتيوبر يتجاوز 500 مليون مشترك

حقق نجم "يوتيوب" الأميركي جيمي دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، إنجازاً غير مسبوق بعد أن تجاوزت قناته عتبة الـ 500 مليون مشترك، ليصبح بذلك أول صانع محتوى يلامس هذا الرقم الضخم.

وجاء هذا الإنجاز الاستثنائي تتويجاً لسلسلة من الأرقام القياسية المتتالية، حيث كان "مستر بيست" قد اقترب بشدة من هذا الهدف بنهاية شهر مايو الماضي بتسجيله حوالي 494 مليون مشترك.

وتعكس إحصائيات المنصة النمو الهائل والمطرد لقناة دونالدسون، فقد شهد عام 2025 وحده إضافة 117 مليون مشترك إلى قناته، في واحد من أكثر أعوام النمو هيمنة في تاريخ يوتيوب.

ولا يزال هذا الزخم متواصلاً حتى الآن، حيث تظهر البيانات أنه يكتسب في المتوسط حوالي 133 ألف مشترك جديد يومياً، ولم تقتصر هيمنة "مستر بيست" على عدد المشتركين فحسب، بل تمتد لتطابقها أرقام مشاهدة خيالية، إذ تتجاوز مشاهدات قناته الآن 129 مليار مشاهدة تراكمية عبر ما يقرب من 985 فيديو.

ويعد وصول "مستر بيست" إلى نصف مليار مشترك علامة فارقة في تاريخ صناعة المحتوى الرقمي، ويؤكد مكانته الراسخة كأكبر وأشهر صانع محتوى على مستوى العالم.