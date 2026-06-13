«رؤية أنفسنا» يستكشف مفاهيم الهوية والمكان والانتماء

أعلنت مؤسسة بسام فريحة للفنون عن افتتاح معرض «رؤية أنفسنا» الفني، الذي يُقام بالتعاون مع كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

ويأتي المعرض تتويجاً لبرنامج تعليمي وتطبيقي امتد على مدار عام كامل، أتاح للطلبة تطوير أعمال فنية مستوحاة من تجاربهم ورؤاهم الخاصة، إلى جانب اكتساب خبرات عملية في مجالات تنظيم المعارض والتصميم الغرافيكي وتصميم المعارض بإشراف فريق المؤسسة.

ويقدّم المعرض أعمالاً فوتوغرافية أصلية من إنتاج طلبة جامعة زايد، تستكشف مفاهيم الهوية والمكان والانتماء، من خلال العمارة والمشهد الطبيعي والبورتريه، وتقدّم روايات بصرية تعكس تجاربهم المعاصرة في الدولة.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة بصرية ومكانية من خلال التصوير الفوتوغرافي، لاستكشاف التداخل بين الذاكرة والهوية والحضور الإنساني والتاريخ.

ولا يقتصر المعرض على عرض أعمال فوتوغرافية منفصلة، بل يبني حواراً بصرياً متصلاً بين الصور، يكشف عن الطبقات المتعددة التي تُشكل ملامح الحياة المعاصرة، فيما تم توزيع الأعمال بعناية لنسج روابط بين الأشخاص والأماكن التي يشغلونها.

كما تم تصميم التكوين المكاني للأعمال ليحافظ على إيقاع بصري متواصل، يقود الزوار عبر لحظات تتناوب فيها مشاعر التأمل والتوتر الهادئ، بما يعزز عمق التجربة الفنية ويمنحها تماسكاً سردياً متكاملاً.

وتقدم المؤسسة سلسلة من الأعمال الفوتوغرافية للفنان الفرنسي «فيليب دوكاب»، الذي أشرف على برنامج «الفنان المقيم» لطلبة جامعة زايد.