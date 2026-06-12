الزعتر .. فوائد كثيرة كطعام أو كمشروب ساخن

الزعتر من الأعشاب التي تضيف نكهة مميزة على الطعام، وهناك من يتناوله كمشروب ساخن، للاستفادة من عناصره الغذائية التي قد تساهم في الشفاء من بعض الأمراض.

وفي السطور التالية، فوائد الزعتر العلاجية، وما الأمراض التي يساعد تناول الزعتر في الشفاء منها بحسب "webmd"، سواء تناولته كطعام أو كمشروب ساخن.

القيمة الغذائية للزعتر:

يحتوي الزعتر على الثيمول وكميات صغيرة من العناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج والمغنيسيوم.

والعناصر الغذائية لكل حصة، حيث تحتوي حصة ملعقة صغيرة واحدة من الزعتر الطازج على ما يلي:

السعرات الحرارية: 0.8

الدهون : 0 جرام

الكربوهيدرات : 0.2 جرام

الألياف : 0.1 جرام

البروتين: 0.044 جرام

الكالسيوم: 3.24 ملليجرام

الحديد: 0.139 ملليجرام

المغنيسيوم: 1.28 ملليجرام

الفوسفور: 0.848 ملليجرام

البوتاسيوم: 4.87 ملليجرام

الصوديوم: 0.072 ملليجرام

فيتامين ج: 1.28 ملليجرام

فيتامين أ: 1.9 ميكروجرام/38 وحدة دولية

بيتا كاروتين: 22.8 ميكروجرام

فيتامين ب6: 0.003 ملليجرام

الفوائد الصحية للزعتر

يحتوي الزعتر على مركب الثيمول، الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على بعض العدوى البكتيرية أو الطفيلية أو الفطرية أو الفيروسية أو تحييدها، وله خصائص مضادة للالتهابات، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية المحتملة للزعتر:

- قد يساعد في تقليل تناول الملح

- يمكن استخدام الزعتر الطازج أو المجفف كبديل للملح عند الطهي.

هذا يساعدك على تقليل كمية الملح المستخدمة، وهو أمر مهم إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم المرتفع.

- يعالج السعال: يستخدم الزعتر منذ القدم كعلاج منزلي للسعال وأمراض الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية، كما يستخدم في الطب التكميلي والبديل كشاي وفي العلاج بالروائح العطرية.

- يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات: يساعد زيت الزعتر العطري ومادة الثيمول النقيةفي تطهير العفن، ويعد الثيمول مكونًا فعالًا في بعض المبيدات الحشرية.

- يستخدم لعلاج حب الشباب: قد تساعد خصائص الزعتر المضادة للالتهابات والميكروبات في علاج بعض الأمراض الجلدية، فهو يساعد في التخلص من العدوى البكتيرية ويخفف الالتهاب، مما يساعد بالتالي في تخفيف التهيج والالتهاب في حالات مثل الأكزيما وحب الشباب.

- يعمل كمبيد للحشرات: قد يساعد زيت الزعتر في طرد الحشرات مثل البعوض، ويستخدم زيت الزعتر، وهو مادة الثيمول، كمكون فعال في طاردات الحشرات.

- قد يحسن المزاج: يستخدم زيت الزعتر العطري في كثير من الأحيان في العلاج لأنه يحتوي على الكارفاكرول، الذي يمكن أن يعزز الدوبامين والسيروتونين - وهما هرمونان يحسنان المزاج.