هل تشربها ساخنة أم مثلجة ؟ .. كيف تختار القهوة الأفضل لمعدتك

هل تريدها ساخنة أم مثلجة؟ سؤال شائع بين عشاق القهوة، فهناك من يفضلها مغلية، غير أن كثيرين بدأوا في الآونة الأخيرة يميلون إلى شربها باردة، ما أثار تساؤلات حول تأثير درجة حرارة المشروب على فوائده للجسم.

وتختلف مستويات الكافيين بين القهوة الساخنة والقهوة المثلجة والقهوة المحضرة على البارد، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها نوع حبوب البن، ودرجة الطحن، ومدة التحضير، وطريقة الإعداد، وفق تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية" عن مجلة "هيلث".

وهناك اختلاف بين القهوة المثلجة والقهوة المحضرة على البارد، فالأولى تحضر بالماء الساخن ثم تبرد ويضاف إليها الثلج، أما الثانية فتنقع في الماء البارد لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة.

وتشير الأبحاث إلى أن محتوى الكافيين يتباين بحسب طريقة التحضير، فالقهوة المثلجة تحتوي على كميات أقل، فيما تحتوي القهوة المحضرة على البارد على كميات أكبر.

كما تظهر بعض الدراسات أن القهوة ذات التحميص الخفيف أو المتوسط قد تحتوي على كافيين أكثر قليلا من القهوة شديدة التحميص، لأن هذه العملية تؤدي إلى فقدان جزء من الكافيين.

وكذلك تختلف كمية الكافيين باختلاف نوع الحبوب.

ورغم أن الكافيين يؤثر بوضوح في مستويات الطاقة، فإن درجة الحرارة وسياق التحضير قد يؤثران أيضا في الشعور بالنشاط.

وتشعر القهوة الباردة شاربها بانتعاش أكبر، بينما قد تمنحك القهوة الساخنة صباحا إحساسا أكبر بالانتباه واليقظة.

وتؤثر الإضافات التي توضع في القهوة على مستويات الطاقة التي يشعر بها الفرد، فالكريمات والمنكهات الغنية بالسكر المضاف ترفع السكر في الدم بسرعة وتؤدي إلى انخفاضه بسرعة لاحقا.

أيهما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر؟

تعرف القهوة بغناها بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وتحمي الدماغ والقلب، وتعزز صحة الجهاز المناعي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تحضير القهوة بالماء الساخن يمكّن من استخلاص كمية أكبر من مضادات الأكسدة من البن، ومع ذلك تبقى الفروقات محدودة، ويوفر كلا الخيارين كميات متقاربة من مضادات الأكسدة.

أيهما ألطف على المعدة؟

من المحتمل أن تسبب حموضة القهوة إزعاجا للأشخاص الذين يعانون الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المعدي المريئي.

وتظهر الأبحاث أن الحموضة في القهوة الساخنة والقهوة المحضرة على البارد متقاربة، غير أن حموضة القهوة الساخنة أعلى قليلا. وتختلف أعراض الارتجاع الناجمة عن القهوة من شخص إلى آخر، وينصح بتجربة مختلف أنواع القهوة لمعرفة أيها أنسب لكل شخص. وعموما، فالقهوة المحضرة على البارد أكثر لطفا ونعومة على المعدة.

كيف تختار القهوة المناسبة لك؟

القهوة الساخنة والمثلجة والمحضرة على البارد كلها خيارات صحية، ومع ذلك توجد بعض الاختلافات البسيطة.

فتوفر القهوة الساخنة مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، فيما تعد القهوة المحضرة على البارد أكثر نعومة وأقل حدة في الطعم والحموضة.

ومن جهة أخرى، تمنح المشروبات الساخنة شعورا بالراحة وتسهل الهضم، بينما تعطي المشروبات الباردة انتعاشا وترطيبا، خاصة خلال الطقس الحار.