إدريس إلبا: الجمهور لن يتقبلني أو يتقبل رجلاً أفريقياً بدور "جيمس بوند"

صرّح الممثل البريطاني، إدريس إلبا، الذي ترددت شائعات كثيرة حول ترشيحه لتجسيد شخصية "جيمس بوند"، بأن الجمهور لن يتقبل "رجلاً أفريقياً" في دور "العميل 007".

ودارت تكهنات لسنوات حول من سيتولى دور "بوند " بعد انتهاء مسيرة دانيال كريغ في فيلم "لا وقت للموت" عام 2021، مع اقتراحات بأن يكون الممثل من غير البيض أو امرأة.

وفي حديثه عن إمكانية تولي ممثل من ذوي البشرة السمراء لهذا الدور، قال إلبا (53 عاماً) لمجلة GQ: "لطالما شعرت أن هذا الأمر غير واقعي"، مضيفاً "لقد كُتبت شخصية جيمس بوند على هذا النحو لسبب وجيه".

وتابع: "لكنني شعرت بالإطراء حيال ذلك. وأعتقد أيضاً، من الناحية الواقعية، أن بعض الأسواق لا تتقبل هذا النوع من الأفلام. "جيمس بوند" شخصية عالمية شهيرة، ولن يتقبل الجمهور بالضرورة ممثلاً من ذوي البشرة السمراء، أو أفريقياً، يؤدي دوره. هذا ليس ما يفضلونه في ثقافتهم.. ببساطة."

وعند سؤاله عن التكهنات التي دارت حول إدريس إلبا لسنوات بشأن تجسيده لشخصية "بوند"، قال: "لم تكن هذه التكهنات صحيحة أبداً. كانت مجرد شائعات."

كما تساءل عما إذا كان ينبغي تغيير الدور، وأضاف: "شخصية "بوند" غير واقعية، لذا فإن لمسة من الواقعية أمر جيد، لكن دعونا لا نحاول جعلها متأثرة بالتوجهات الاجتماعية السائدة. أعتقد أنه يجب أن تبقى الشخصية نقية كما هي: هروب من الواقع. لا تحاول إرضاء أذواق العالم. فقط كن "بوند".

وبرز إدريس إلبا من خلال أدواره في مسلسل " The Wire" بشخصية "سترينغر بيل"، وفي مسلسل " Luther" بشخصية المفتش "جون لوثر"، والذي فاز عنه بجائزة غولدن غلوب عام 2012.

وسبق له أن تحدث عن إمكانية تجسيد شخصية "جيمس بوند"، في حلقة من بودكاست "Smartless" عام 2023، وقال إنه شعر "بإطراء كبير لفترة طويلة" بسبب هذا الاقتراح، لكن "الأمر تحول إلى مسألة عرقية".

واستحوذت "Amazon MGM" على الحقوق الإبداعية لسلسلة أفلام "بوند" العام الماضي، بتأسيس مشروع مشترك مع مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي، وفي يونيو 2025، أُعلن أن دينيس فيلنوف سيُخرج الجزء الجديد من السلسلة. كما أعلنت الشركة في شهر مايو الماضي بدء عملية اختيار الممثلين لـفيلم "جيمس بوند" القادم.

وإلبا ليس الممثل الوحيد المرشح لتولي هذا الدور، فقد تم ترشيح هنري كافيل وكيليان مورفي كخلفاء محتملين.

ولعب مورفي دور البطولة في مسلسل "Peaky Blinders"، الذي كتبه وأنتجه ستيفن نايت، وهو كاتب سيناريو فيلم "جيمس بوند" الجديد.

كما يُتوقع أن ينضم كل من كالوم تيرنر، وجاكوب إلوردي، وآرون تايلور جونسون، وهاريس ديكنسون إلى قائمة المرشحين.