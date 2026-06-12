سيدة عراقية تحاول قتل زوجها حرقاً بالنفط في بغداد

شهد أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، امس الخميس، حادثة حرقٍ مروعة تقف خلفها سيدة سكبت مادة النفط على زوجها، في محاولة لحرقه وقتله لأسباب لم تتضح تفاصيلها.

وأقدمت الزوجة على سكب النفط على زوجها وأشعلت فيه النيران في منزلهما الواقع بمنطقة البلديات شرق العاصمة، ما أسفر عن إصابته بحروق شديدة.



ووفقاً لوسائل إعلام عراقية، "فإن الزوجة أقدمت على فعلتها هذه بقصد قتل زوجها، الذي يعمل في وزارة الداخلية، ما عرّضه لحروق خطيرة".

ونُقل الزوج المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحفظت القوات الأمنية على الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتم فتح تحقيق بالحادثة لكشف أسبابها.



وتُسجل المحافظات العراقية بين فترة وأخرى حالات عنف أسري، تصل أحياناً إلى القتل الذي تختلف فيه هوية المجني عليه، وتكون في كثير من الأحيان من النساء، لأسباب ودوافع مختلفة.