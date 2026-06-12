توقيف عجوز صيني سرق باب المصعد وحمله إلى شقّته

أُلقي القبض على رجل صيني يبلغ من العمر 70 عامًا في تسينغ يي يوم السبت الماضي، بعد أن زُعم أنه سرق باب مصعد فولاذي جديد من ردهة المبنى الذي يسكنه، وبدأ بتقطيعه بمنشار كهربائي داخل شقته.

ووقعت الحادثة الغريبة حوالي الساعة الخامسة مساءً يوم 30 مايو في مبنى كينغ فات هاوس بمنطقة تشيونغ فات.

وكان فني المصاعد يعمل على استبدال أبواب المصعد في الطابق الحادي عشر، حين ترك مؤقتًا بابين فولاذيين جديدين في الردهة قبل أن يغادر. وعند عودته، اكتشف الفني اختفاء أحد البابين الثقيلين.

وأثناء تفتيش الطابق مع حراس أمن المنطقة، لفت انتباه العامل صوت منشار كهربائي عالٍ يتردد صداه من شقة مجاورة. بعد مطالبة ساكن الشقة بفتح الباب، وجدوا المستأجر المسن بالداخل وهو يقطع الباب الفولاذي المسروق.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من تلقيها البلاغ، وألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 70 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة السرقة. ولا تزال القضية قيد التحقيق.

وقالت موقع "ستاندارد" الصحفي أن مكتب إدارة العقارات في المجمع السكني أصدر لاحقا بيانًا يدين بشدة سرقة وتدمير الممتلكات العامة، مؤكدًا أن هذا السلوك يضر بمصالح جميع مالكي المنازل.

وأعرب مكتب الإدارة عن أسفه الشديد لما حدث، محذرًا من أن مشروع استبدال المصعد سيواجه تأخيرات كبيرة نظرًا لضرورة إعادة طلب وشحن مواد الاستبدال من قبل المقاول.

وحثّ المكتب السكان على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، محذرًا من أن أي شخص يُضبط متلبسًا بسرقة أو إتلاف مواد البناء سيُلاحق قضائيًا وفقًا لأحكام القانون.