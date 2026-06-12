هرب من الشرطة فوقع في حضن تمساح

قالت شرطة ولاية لويزيانا (الولايات المتحدة) أن رجلا من الولاية كانت تلاحقه للقيادة تحت تأثير الكحول تعرض لهجوم من تمساح أثناء محاولته الهروب من الشرطة.

واستُدعيت دوريات الشرطة يوم الأحد إثر بلاغات عن قيادة سيارة تويوتا بتهور على الطريق السريع I-10 في أبرشية جيفرسون. ووفقًا للشرطة، اصطدمت السيارة بحاجز خرساني وانفجر أحد إطاراتها.

وعثرت دوريات الشرطة على السيارة وأوقفتها، حين بدت على السائق، فيكتور إم. ريفاس، علامات تدل على تعاطيه الكحول، والذي فرّ سريعا من مكان التوقيف.

وأفادت الشرطة وفقا لمحطة "إن بي سي" أنه قفز من الطريق السريع إلى المستنقع أسفله. وبعد أن ظن أنه تمكن من الفرار عثرت الشرطة عليه يسير على طول الطريق السريع ، ولكن عندما اقتربوا منه، عاد إلى المستنقع مجددا لكن هذه المرة ليهاجمه تمساح، مما أسفر عن إصابته بجروح في ذراعيه. وقال الضباط بأنه ظل مصرا على محاولة الفرار من الشرطة، لكن تم العثور عليه في نهاية المطاف بمساعدة طائرة مسيرة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته.

ووُجهت إلى ريفاس تهمة القيادة تحت تأثير الكحول (للمرة الثانية)، ومقاومة السلطات. كما صدرت مذكرات توقيف إضافية بتهمة الفرار من مكان الحادث والقيادة المتهورة على خلفية الحادث الذي وقع في أبرشية جيفرسون.