روح الصحراء وسحرها

تنساب أنثى المها العربي وصغيرها بخفة وسط الطبيعة الصحراوية، التي استعادت نبض الحياة بفضل جهود الحماية والمحافظة على التنوع البيئي، في مشهد تختلط السكينة بعراقة المكان، وبين الرمال الممتدة والأشجار المتناثرة، تبدو الطبيعة في محمية المرموم الصحراوية في دبي كأنها ترسم لوحة هادئة تحتضن الحياة الفطرية، حيث يلتقي صفاء الأفق بجمال الكائنات البرية في صورة تُجسّد روح الصحراء الإماراتية وسحرها الخالد، ويُعدّ المها العربي أحد أبرز رموز البيئة المحلية، بينما تُمثّل محمية المرموم نموذجاً رائداً للحفاظ على الموائل الطبيعية، لتبقى ملاذاً آمناً للكائنات الفطرية، ومقصداً يعكس جمال الصحراء وسكونها وأصالتها.