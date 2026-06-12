«المخطوطات».. معرض في بيت الحكمة

يحتضن «بيت الحكمة» في الشارقة معرض «المخطوطات: هوية وتنمية مستدامة»، الذي ينظمه بالتعاون مع جامعة الإمارات، في فعالية تسلط الضوء على أهمية المخطوطات العربية والإسلامية، بوصفها ركيزة أساسية للمعرفة الإنسانية ووعاء للتراث العلمي والثقافي.

ويستعرض المعرض نحو 50 مخطوطة نادرة تغطي مجالات معرفية متنوعة، تشمل علوم القرآن الكريم واللغة العربية والفلك والميقات، إضافة إلى الطب والحساب والهندسة والزراعة، وغيرها من العلوم النظرية والتطبيقية، بما يعكس ثراء الإرث العلمي الذي أسهمت به الحضارة العربية والإسلامية في مسيرة المعرفة الإنسانية.