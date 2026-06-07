اتهام رجل بقتل الممثل جيمس هاندي طعناً

وجهت السلطات الأميركية، أول من أمس، اتهاماً بالقتل إلى رجل في قضية طعن الممثل جيمس هاندي، المعروف بمشاركته في فيلمي «جومانجي» و«توب جن: مافريك»، وكان هاندي صديقاً لوالدة المتهم.

ووجهت الاتهامات إلى مايكل جليدهيل (44 عاماً)، بعدما قالت الشرطة إن الضباط عثروا على هاندي (81 عاماً) مطعوناً في صدره وفاقداً للوعي خارج منزله في لوس أنجلوس الأربعاء الماضي. ونُقل الممثل بسرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وتقول السلطات إنه تم اعتقال جليدهيل، بعد أن أخبر الشرطة أنه هو الشخص الذي يبحثون عنه.

وكان هاندي قد شارك في تمثيل أعمال في السينما والتلفزيون لعقود من الزمن، بما في ذلك ظهوره في مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية الخاصة بالجرائم. وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم «توب جن: مافريك» عام 2022.