غواص ثلاثيني.. ضحية جديدة لهجمات القرش في أستراليا

قُتل غواص إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة سواحل غرب أستراليا، أمس، كما أعلنت الشرطة المحلية، في رابع حادثة من نوعها تسفر عن قتلى في البلاد هذا العام.

وأفادت أجهزة الإسعاف وحكومة غرب أستراليا بأنّ الرجل الثلاثيني تعرّض لهجوم من سمكة قرش طولها 4.5 أمتار، قبالة جزيرة مايكلماس في جنوب شرق بيرث. وأشارت الشرطة إلى أن الرجل كان يمارس صيد الأسماك بالرمح عندما هاجمه القرش. ونُقل إلى الشاطئ حيث حاول المسعفون إنقاذه. وأضافت: «للأسف، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ حياته».

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين فقط من مقتل رجل آخر بهجوم من سمكة قرش في شمال ولاية كوينزلاند.

ويرى علماء أستراليون أن ازدياد الأنشطة في المياه وارتفاع درجة حرارة المحيطات يُغيّران أنماط هجرة أسماك القرش، ما قد يُسهم في ارتفاع عدد الهجمات.