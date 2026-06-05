«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تنهي تحكيم الأعمال الكتابية

أعلنت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة الانتهاء من أعمال التحكيم الخاصة بفئات الأعمال الكتابية المستمرة، ضمن الدورة الـ28 للجائزة لعام 2026، فيما تواصل حالياً عمليات تقييم وتحكيم الأعمال الشفوية، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية خلال سبتمبر المقبل.

وأكدت المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، أمينة الدبوس السويدي، أن الجائزة تستعد للاحتفاء بموسمها الـ28 في منتصف نوفمبر 2026، من خلال حفل لتكريم الفائزين في مختلف الفئات التي تمثل منصة وطنية وخليجية رائدة لاكتشاف المواهب الإبداعية، وتنمية قدرات الأطفال والشباب في مجالات متعددة.

وأضافت أن أعمال التحكيم انطلقت خلال مايو الماضي بمشاركة لجان متخصصة من الخبراء والمحكمين، ومن المقرر الانتهاء من جميع مراحل التقييم قبل منتصف يونيو الجاري، وفق معايير علمية دقيقة تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين.

وأكدت المدير التنفيذي للجائزة أن أهدافها تتمثل في تحفيز الإبداع والابتكار لدى الأطفال والناشئة، وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، والارتقاء بمستوى إبداعات الطفولة، إلى جانب تعزيز روح المنافسة الإيجابية والبناءة بين الأطفال داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن الجائزة تمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والثقافية والتقنية.

وأكدت أن الجائزة تواصل دورها في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع بين الأطفال والناشئة، ودعم المؤسسات التي تسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.