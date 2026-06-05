متحف في ليفربول يستضيف لوحات للمغني جون لينون

عُرضت لوحات رسمها المغني الإنجليزي، جون لينون، في معرض بمتحف في ليفربول.

واستخدمت لوحات فن «البوب آرت»، التي عمل لينون عليها مع الرسام ستيفن فيرونا، في فيلم ترويجي لمصاحبة أغنية «البيتلز» الناجحة «أي فيل فاين» في ستينات القرن الماضي.

وباعت دار مزادات كريستيز اللوحات، البالغ عددها 240 لوحة، في مزاد مقابل أكثر من 58 ألف دولار في عام 2000 قبل فصلها، والآن تعرض 10 لوحات منها في متحف البيتلز في ليفربول، بعد أن رصدها جامع اللوحات، جوزيف أودونيل، في مزاد.

وقال أودونيل (29 عاماً): «أنا معجب كبير بـ(البيتلز) ورأيتها بمزاد في لندن، حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بها»، وأضاف: «فكرت أنه بإمكاني المزايدة عليها، وتمكنت من الحصول عليها بسعر معقول».

وأراد أودونيل إقراض اللوحات للمتحف للسماح لمعجبين آخرين برؤيتها، ويعتزم في النهاية بيعها.