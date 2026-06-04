«كورنيش» يرحب مجدداً بإبداعات القصص المصورة

فتحت مؤسسة الشارقة للفنون باب التقديم للمشاركة في الإصدار الثامن من كتاب القصص المصورة «كورنيش»، الذي يواصل توسيع فضاء النشر الفني لفناني الكوميك والرسامين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إتاحة منصة تجمع بين التجريب البصري والسرد الشخصي، والخيال، والاشتغال على أشكال مختلفة من التعبير المصوّر.

ودعت المؤسسة الرسامين وفناني الكوميك، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، إلى تقديم مقترحات لقصص مصورة من ست صفحات، تمهيداً لاختيار مجموعة من الأعمال التي ستنشر ضمن الإصدار الجديد، وسيُدعى الفنانون المختارون للمشاركة في ملتقى يمتد ثلاثة أيام في الشارقة.

يشار إلى أن مشروع «كورنيش» بدأ عام 2019 كورشة لصناعة الكوميك استمرت ثلاثة أيام، وجمعت عدداً من الرسامين المحليين في تجربة قائمة على التجريب والنشر، ومن هذه الورشة التي تحولت إلى مشروع جماعي، جاء الإصدار الأول من الكتاب، مستلهماً اسمه من كورنيش الشارقة المطل على موقع انعقاد الورشة.