هدايا تُطلق منصتها لإعادة المعنى إلى فن تقديم الهدايا

أطلقت هدايا في 23 مايو منصتها الرقمية الجديدة للإهداء، المصمَّمة خصيصاً لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف واحد وواضح: تحويل الإهداء إلى تجربة أكثر عمقًا ومعنى.

من أعياد الميلاد وحفلات الاستقبال بمناسبة قدوم المولود الجديد إلى حفلات الزفاف وذكريات الأعراس والمحطات المهمة في الحياة ولحظات الوداع المؤثرة، تُحوّل هدايا عملية تنسيق الهدايا الجماعية، التي كثيراً ما تكون فوضوية — إلى تجربة سلسة وممتعة. لا رسائل لا تنتهي على واتساب. لا هدايا مكررة. لا إحراج عند جمع المال. فقط إهداء مليء بالمعنى، ببساطة متناهية.

"كلُّ احتفال تكمن خلفه مشاعر حقيقية: حبٌّ، وامتنانٌ، وحماسٌ، ودعم. لكن في مكانٍ ما على الطريق، تحوّل الإهداء إلى أمرٍ مُرهِق ومجرَّد من المعنى. هدايا تُعيد القلبَ إليه، وتمنح الناس طريقةً جميلة للتجمّع من أجل اللحظات والأشخاص الذين يستحقون كلَّ شيء."

— سارة شكر، مؤسِّسة هدايا

كيف تعمل هدايا؟

تُتيح المنصة للمستخدمين إنشاء صفحات للمناسبات في غضون دقائق، وإضافة هدايا من أي متجر، وتفعيل ميزة المشاركة الجماعية في التكلفة "تشارك"، ومشاركة كل شيء عبر رابط واحد بسيط. يمكن للضيوف التصفح والمساهمة والتنسيق بكل يُسر، ما يمنح المضيفين والأحباء طريقةً أكثر تعمقاً للاحتفال معاً.

بُنيت هدايا على أساس الواقع العاطفي للإهداء في العصر الحديث، لتُرافق كل مرحلة من مراحل الحياة: الآباء الذين يخططون لأعياد الميلاد، والأزواج الذين يُعدّون قوائم هدايا زفافهم، والعائلات المنتظرة التي تستعد لاستقبال مولود جديد، والأصدقاء الذين يُنظّمون مفاجآت في المناسبات المميزة، والزملاء الذين يتحدون لتقديم هدية وداع مؤثرة.

"سواء كانت أمّاً جديدة تتمنى الحصول على ما تحتاجه فعلاً، أو زوجين يبنيان حياةً مشتركة، أو شخصاً يحتفل بإنجاز محاطاً بمن يحبونه، فإن أكثر الهدايا قيمةً هي تلك التي تُقدَّم بتفكيرٍ ونية مشتركة. وُلدت هدايا لتجعل تلك اللحظات أكثر خصوصيةً، وأيسرَ تنظيماً، وأعمق تواصلاً كما كان الإهداء دائماً مقصوداً أن يكون."

— سارة شكر، مؤسِّسة هدايا

سوق في نمو متسارع... وفجوة واضحة

يشهد قطاع الإهداء الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 17.6% سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 129 مليار دولار بحلول عام 2031. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود أكثر من 200 شركة ناشئة في مجال الإهداء بالمنطقة، لم تتناول أيٌّ منها الجانبَ الأكثر إنسانيةً في معادلة الإهداء: تمكين الإهداء الجماعي عبر جميع مراحل الحياة ومحطاتها المهمة، بأسلوب يتجاوب مع الثقافة ويلامس المشاعر.

تخدم هدايا الأزواجَ والآباءَ المنتظرين والعائلاتِ ومجموعاتِ الأصدقاء الذين يحتفلون بمحطات حياتية متنوعة، مما يجعلها منصةً ترافق كل مرحلة من مراحل الحياة وكل لحظة تستحق التوثيق والاحتفاء.

الإتاحة والتوفر

هدايا متاحة اعتباراً من 23 مايو 2026 على الموقع الإلكتروني www.hadaya.me. المنصة مجانية الاستخدام، وتتوفر ميزات الفعاليات المتقدمة وخاصية المشاركة الجماعية في التكلفة لكل من يرغب في جمع أحبائه حول هدية مشتركة ذات معنى.

عن هدايا

هدايا منصةٌ إماراتية للإهداء الجماعي، بُنيت لإنهاء فوضى تنسيق الهدايا وإعادة الهيكل والمعنى والبهجة إلى كل احتفال. من أعياد الميلاد وحفلات استقبال المواليد إلى حفلات الزفاف وذكريات الأعراس وحفلات الوداع والمحطات المهمة في الحياة، تُمكِّن هدايا العائلاتِ والأزواجَ والمجتمعاتِ من الإهداء معاً بصورة رائعة. أسّستها سارة شكر، وتسعى هدايا إلى أن تصبح المنصة الأساسية للإهداء في منطقة الخليج.