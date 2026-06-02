فرنسا شهدت الربيع الأكثر حراً على الإطلاق العام الحالي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا شهدت العام الحالي الربيع الأكثر حراً على الإطلاق منذ بدء تسجيل القياس في العام 1900، وذلك بناء على مراجعتها المناخية التي تغطي الفترة من مارس إلى مايو.

وقالت المؤسسة العامة: "بمتوسط درجة حرارة تبلغ 13,8 درجة مئوية، فإن ربيع العام 2026 هو الأكثر حراً على الإطلاق (بزيادة قدرها 1,7 درجة مئوية)، متجاوزاً ربيعي العامين 2011 (1,5 درجة مئوية) و2020 (1,3 درجة مئوية)"، وذلك بينما شهدت البلاد للتو موجة حر مبكرة وقاسية.