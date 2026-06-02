«رجل حديدي» يكشف سر يديه الضخمتين.. سمك كفه 8 سم

منذ صغره، كان تشانغ لونغشيانغ (53 عاماً)، مولعاً بفنون الكونغ فو، ولكن في عام 1998، وبعد لقائه بأحد أساتذة «كف الرمل الحديدي»، أدرك أنها التقنية التي يرغب في تكريس حياته لها. وبعد أكثر من 20 سنة من العمل الجاد، أصبح هو نفسه خبيراً في هذا الفن العريق، وكانت يداه الضخمتان خير دليل على ذلك.

«كف الرمل الحديدي» أسلوب تدريبي شهير من أساليب شاولين، يجمع بين تمارين تشي كونغ القوية والضرب الجسدي باستخدام مواد خشنة مختلفة، مما يزيد بشكل ملحوظ من كثافة العظام وقوة الأوتار وتحمل الألم وقوة الضرب. ومن الآثار الجانبية للتدريب المستمر على «كف الرمل الحديدي» لسنوات عديدة، زيادة سماكة اليدين بشكل ملحوظ. وبعد أن التقى تشانغ بيانغ شينشوان، أستاذ الكونغ فو المعروف بتقنية «كف الرمل الحديدي»، انبهر بحجم يديه وحلم بأن يكون له التأثير البصري نفسه على الآخرين. وأمضى سبع سنوات في تعلم هذا الفن، وثماني سنوات أخرى كمتدرب رسمي لدى يانغ. كان يتدرب بجدٍّ كل يوم، حتى عندما يصبح الأمر مملاً.

وقال تشانغ: «التدريب ممل ومؤلم. كان عليّ أن أضرب كيس الرمل 6000 مرة في اليوم. لا يوجد سرّ. كلما زاد التدريب، تحسّن الأداء. لا أستطيع حصر عدد المرات التي أُصيبت فيها يداي من ضرب أكياس الرمل المليئة بالكرات الفولاذية، لكنني لم أضع يدي قط في مقلاة من الرمل الساخن لأنها مجرد خيال من صنع بعض أفلام الكونغ فو».

وخلال تدريبه، كان تشانغ يضرب ويقطع باستمرار أكياس الرمل التي تحتوي على كرات فولاذية صغيرة بكفيه، بينما كان يضع في الوقت نفسه تركيباً طبياً تقليدياً أعطاه إياه معلمه على كفيه. ويزعم أنه كان له دور مزدوج؛ فمن جهة، كان يحمي كفيه من الإصابات الخطيرة، ومن جهة أخرى، كان يُساعد على تقوية عضلات كفيه.

وأدى التدريب المكثف لمدة ساعتين أو ثلاث يومياً على مدى عقود إلى زيادة سماكة راحتي تشانغ لونغشيانغ، وتكوّن طبقة سميكة من الجلد المتصلب على ظهر يديه وراحتيه ومفاصل أصابعه. اليوم، يبلغ سمك راحة يده اليمنى 8 سم. لا يستطيع معظم الناس الوصول إلى هذا المستوى حتى لو ضغطوا بكلتا يديهم معاً.

وليست سماكة راحتي تشانغ مجرد استعراض! فهو يشارك غالباً في عروض فنون الدفاع عن النفس، حيث يكسر أكواماً من الطوب بيديه العاريتين أو يدق المسامير الحديدية في ألواح خشبية. وفاز ببطولات في مسابقات فنون الدفاع عن النفس الوطنية السنوية لخمس سنوات متتالية بين 2006 و2010، ويُعد أحد أهم أساتذة أسلوب «راحة اليد الرملية الحديدية».