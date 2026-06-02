طبيبة مزيفة تحرم امرأة من «غمضة العين» بعد عملية تجميل فاشلة

نقلت امرأة صينية معاناتها من الأرق وعدم القدرة على النوم وعيناها مغمضتان، شكواها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما خاضت نزاعاً قانونياً مع عيادة التجميل التي أجرت لها جراحة فاشلة لتجميل الجفون قبل ست سنوات.

ولفتت المرأة، التي تحمل اسم عائلة وانغ، انتباهاً واسعاً على مواقع التواصل في الصين بعد أن نشرت نزاعها القانوني مع عيادة التجميل في أواخر الشهر الماضي.

وبدأت الحكاية في يونيو 2020، حينما توجهت وانغ إلى عيادة ميكسي لجراحة التجميل في سوتشو، بمقاطعة جيانغسو، لإجراء عملية تجميل الجفون، والتي كلفتها 12 ألف يوان (1800 دولار أميركي)، وفقًا لصحيفة شانغهاي مورنينغ بوست.

وأجرت العملية لوانغ امرأة تدعى مينغ، زعمت أنها مديرة التسويق في العيادة. وفي مساء يوم العملية، عانت وانغ من ألم شديد في عينيها، وانقلبت جفونها للخارج، وتراكمت السوائل بشكل ملحوظ داخل عينيها. فتم نقلها إلى مستشفى رئيسي لتلقي العلاج الطارئ.

واكتشف أطباء في مستشفيات أكبر أن الغدة الدمعية قد تأذت، كما أجريت عملية جراحية خاطئة على الجفن. ورغم الخضوع لعملية جراحية أخرى لتصحيح الخطأ ظل جفناها غير قادرين على الإغلاق.

وفي عام 2022، صنّفت هيئة التقييم الطبي الشرعي المحلية مشكلة وانغ في العين ضمن الدرجة التاسعة من الإعاقة. في الصين، تُصنّف الدرجة العاشرة كأشد أنواع الإعاقة. ووجدت هيئة الصحة البلدية أن المرأة التي أجرت الجراحة لا تحمل شهادة تأهيل طبي، وأن عيادتها التجميلية في ميشي لا تملك ترخيصاً تجارياً. وأُغلقت العيادة بعد أشهر من جراحة وانغ.

وقالت الضحية: «لقد خلّفت هذه العملية مشاكل خطيرة. شعرتُ بالخجل من العمل أو مقابلة أي شخص. عانيتُ من الاكتئاب والأرق بعد ذلك». ورفعت دعوى قضائية ضد مينغ. وقبل أن تصدر المحكمة قرارها، أرسلت مينغ محامياً لاستشارة وانغ، عارضةً عليها دفع تعويض لها والتماس عفوها حتى لا تُسجن. واتفقت وانغ ومينغ على دفع تعويض قدره 850 ألف يوان (125 ألف دولار)، وأن تحذف وانغ جميع منشوراتها المتعلقة بجراحتها، وأن تعدها بعدم إثارة قضيتها مع السلطات أو وسائل الإعلام.

وبحسب الاتفاق، إذا أخلّت وانغ بوعدها، فعليها إعادة 400 ألف يوان (59 ألف دولار) إلى مينغ، وهو ما جرى بعدما استمرت الأولى في مهاجمة الطبيبة المزيفة على وسائل التواصل.