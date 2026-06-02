زوج غاضب يحاول هدم منزله بحفارة بعدما طلبت زوجته الطلاق

يواجه رجل في ولاية بنسلفانيا سلسلة من التهم بعدما زُعم أنه حاول هدم منزل الزوجية باستخدام حفارة، إثر إعلان شريكته رغبتها بالانفصال.

وأفادت شرطة بلدة بافالو، مقاطعة بتلر، بأنها تلقت بلاغاً يفيد بأن امرأة أبلغت عن محاولة زوجها هدم منزلهما باستخدام حفارة كبيرة.



وذكرت المرأة للشرطة - وفقاً لصحيفة «اندبندنت» - أنها أخبرت زوجها، إريك بيروزا الذي يبلغ من العمر 48 عاماً برغبتها في الطلاق بعد عودته من سهرة.

ويُزعم أنه استخدم حينها الحفارة لهدم جزء من المنزل. وأفاد المسؤولون أن أفراداً آخرين من العائلة كانوا داخل المنزل وقت الحادث. ويواجه الرجل تهماً بتعريض حياة الآخرين للخطر، والتسبب في كارثة، والإخلال بالنظام العام.