متحف زايد الوطني يرسم الابتسامة على الوجوه بـ «صباحية العيد»

استقبل متحف زايد الوطني الزوار خلال عيد الأضحى المبارك ببرنامج ثقافي ومجتمعي متكامل امتد على مدار خمسة أيام، احتفى خلالها بتقاليد العيد الإماراتية عبر العروض الحية وورش العمل والتجارب الثقافية التفاعلية.

واستمتع الزوار بتجربة صباحية العيد التي أحيت روح المجلس الإماراتي من خلال فنون السرد والقهوة الإماراتية، وعروض الشعر النبطي المنكوس وموسيقى العود والربابة.

كما خاض الزوار من العائلات ورش عمل تحت إشراف الشيف الإماراتية عبير اللوز، وتعرّفوا إلى الحِرف التقليدية عبر مجلس الحِرف، واستمتعوا بالألعاب الشعبية وتجارب شعرية شخصية، وحضروا عروضاً حية للعيالة والنعاشات، والفنان الإماراتي حمد الطائي الذي يُعد من أبرز الموسيقيين الإماراتيين المشاركين في تطوير التجربة متعددة الحواس في متحف زايد الوطني، إذ قدّم عملاً خاصاً للنشيد الوطني.