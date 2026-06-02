«صيف دبي».. بدأ العد التنازلي لـ «مفاجآت 2026»

بدأ العد التنازلي للدورة الـ29 من مفاجآت صيف دبي، التي ستنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة من الثاني من يوليو حتى 30 أغسطس المقبلين، تحت شعار «يا حي صيف دبي»، لتحوّل الإمارة على مدار 60 يوماً إلى وجهة نابضة بالحياة مع برنامج متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية، ليمنح الزوار والعائلات فرصاً لاستكشاف وخوض تجارب جديدة طوال فصل الصيف.

ويتضمن برنامج الدورة الجديدة لـ«المفاجآت» الكثير من العروض والتجارب التي تزيد من حماسة المتسوقين طوال الموسم، مع تخفيضات وعروض ترويجية تقام لفترة محدودة، إلى جانب التجارب الجديدة المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. كما يزداد تشويق المتسوقين الذين سيتمتعون بمستويات استثنائية من التوفير والمكافآت مع انطلاق تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تقدم أسعاراً مخفضة بنسب تصل إلى 90%، وعروضاً حصرية من أبرز العلامات التجارية، وصفقات يومية سريعة.

ويعود موسم العودة إلى المدارس، من الثالث حتى 30 أغسطس المقبل، ليقدّم عروضاً مميزة على المستلزمات المدرسية والقرطاسية، والأزياء والإلكترونيات والتقنيات التعليمية.

في حين تنطلق حملة «اربح منزلك في دبي»، المبادرة الفريدة الأولى من نوعها على مستوى المدينة، التي تُنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وغرف دبي، والتي تتيح للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات للفوز بإحدى 12 وحدة سكنية مقدمة من «بن غاطي العقارية»، تشمل 11 شقة استوديو، إضافة إلى الجائزة الكبرى وهي شقة من غرفتي نوم.

وتُقام المبادرة خلال فترات تسوق رئيسة، شملت عطلة عيد الأضحى المبارك، علاوة على مفاجآت صيف دبي، إلى جانب حملة «ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى»، لتحوّل تجربة التسوق اليومية إلى فرصة استثنائية، على أن يعلن عن أول فائز خلال دورة «المفاجآت» 2026.

وتحتل الفعاليات الترفيهية مكانة رئيسة ضمن «المفاجآت» من خلال برنامج يتضمن عودة أكبر نسخة على الإطلاق من سلسلة حفلات بيت ذا هيت، مع مجموعة من تجارب الترفيه الحية مثل العرض المباشر «ميامي شو» في كوكاكولا أرينا (28 أغسطس)، وذلك في أول عرض له خارج دولة الكويت الشقيقة، مع توافر التذاكر حالياً عبر «بلاتينوم لست»، وسيتم الإعلان عن المزيد من العروض والفعاليات ضمن البرنامج الكامل لمفاجآت صيف دبي. بينما تستضيف احتفالات العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي الجديد على مدار ثلاثة أسابيع، حيث يقدم الحدث عروضاً مستوحاة من أجواء مفاجآت صيف دبي، وفرق جوالة، وأنشطة مجتمعية في عدد من المولات في دبي.

وتسهم مراكز التسوق والفنادق والوجهات الترفيهية في دبي في تعزيز تجربة صيفية غنية ومتكاملة، من خلال فعاليات وتجارب متنوعة في أنحاء المدينة، فيما سيفتح «عالم مدهش» أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمفاجآت التي ستحوّل مراكز التسوق إلى وجهات ترفيهية نابضة بالحياة.

وتشهد مطاعم دبي موسماً نشطاً مع عودة أسبوع الصيف للمطاعم من 13 يوليو حتى الثاني من أغسطس، يليه عرض «طبق بـ10 دراهم»، من الثالث إلى 30 أغسطس، كما تتواصل الأنشطة الرياضية عبر فعاليات دبي مولاثون، التي تقدم تجربة رياضية داخلية خلال الصيف.

وفي بداية أغسطس المقبل، سينطلق موسم العودة إلى المدارس بعروضه الترويجية اللافتة، فضلاً عن إقامة فعاليات عائلية، وعروض ترفيهية، وأنشطة فنية، وحفلات مباشرة في مختلف مراكز التسوق. كما تشهد نسخة هذا العام إطلاق كرنفال العودة للمدارس للمرة الأولى (السابع والثامن من أغسطس)، وهو مفهوم جديد يستحوذ على أجواء المراكز التجارية، ويحوّل تجربة التسوق لموسم العودة إلى المدارس إلى تجربة عائلية متكاملة.

تجربة متكاملة

ببرنامج حافل بالتسوق والترفيه، والمطاعم والتجارب العائلية، وباقات الإقامة الفندقية والوجهات السياحية، ستقدّم «مفاجآت صيف دبي 2026» تجربة صيفية متكاملة في المدينة، كما تتوسع العروض هذا العام لتشمل مزايا إضافية في الفنادق والمطاعم طوال الموسم، مع الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

• 2 يوليو المقبل تبدأ الدورة الـ29 من «المفاجآت».

• 60 يوماً تحفل بالتسوق والفعاليات الترفيهية.