ماليزيا تحظر استخدام الأطفال لوسائل «التواصل»

بدأت ماليزيا، أمس، تطبيق قواعد جديدة تمنع الأطفال دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود دولية لحماية المستخدمين الصغار عبر الإنترنت، وتُلزم اللوائح منصات مثل «فيس بوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب»، التي تضم أكثر من ثمانية ملايين مستخدم، باعتماد أنظمة للتحقق من العمر، وحظر إنشاء الحسابات لمن هم دون 16 عاماً، وقالت الحكومة الماليزية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني، وكانت دول قد فرضت قيوداً مماثلة، وتدرس أخرى سياسات مماثلة، وأكدت ماليزيا أن اللوائح لا تمنع الأطفال من الإنترنت، بل تركز على حماية الفئات العمرية الأصغر.