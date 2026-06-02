«بيِت غالا 2026».. كلاب بأزياء مستوحاة من إطلالات نجوم العالم

في أجواء تجمع بين الفخامة والمرح والخيال، احتضنت مدينة نيويورك واحدة من أكثر الفعاليات غرابة في عالم الموضة، تحت اسم «بيِت غالا 2026»، حيث تتحول الكلاب إلى نجوم عروض أزياء مستوحاة من أشهر إطلالات حفل «ميت غالا»، الذي أقيم أخيراً، واستقطب مئات نجوم الفن والموضة.

وداخل مركز «سِينِبلاي» في نيويورك، امتلأت القاعة بمزيج غير مألوف من التصفيق والعدسات اللامعة وأزياء مصغّرة دقيقة الصنع، بينما خطفت الكلاب الأضواء وهي تستعرض تصاميمها على منصة العرض، وسط أجواء احتفالية أقرب إلى عرض أزياء راقٍ منها إلى فعالية للحيوانات الأليفة.

الحدث من ابتكار مصمم أزياء الحيوانات الأليفة، أنطوني روبيو، الذي اشتهر بتحويل عالم الأزياء الراقية إلى صيغة مصغّرة تناسب الكلاب، مع الحفاظ على التفاصيل الدقيقة للموضة العالمية. وفي هذه النسخة من العرض، جاءت التصاميم مستوحاة من إطلالات حفل «ميت غالا» السنوي، لكن بروح مرحة تعيد تخيلها على أجساد الكلاب.

ولم يكن الهدف مجرد الاستعراض، بل تقديم قراءة ساخرة وذكية لعالم الموضة الفاخرة، حيث تختلط الرموز الثقافية بالترفيه، ويصبح الحيوان الأليف جزءاً من سرد بصري يوازي عروض الأزياء الكبرى في نيويورك.

أحد أبرز نجوم العرض كان الكلب «جورج» الذي ظهر مرتدياً زياً مستوحى من مغني الراب إيساب روكي، أحد أبرز أيقونات الموضة المعاصرة.

وفي ظل تزايد الاهتمام العالمي بالفعاليات غير التقليدية، يرسّخ هذا الحدث مكانته كأحد أكثر عروض الأزياء غرابة وجذباً للانتباه، جامعاً بين عالمين متباعدين: الموضة الراقية وعالم الحيوانات الأليفة، في مشهد واحد يعكس روح نيويورك كمدينة لا تتوقف عن إعادة اختراع نفسها.